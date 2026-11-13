COP31'de iş dünyasının kadın liderlerinden yeşil dönüşüm ve istihdam mesajı

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COP31 kapsamında, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından 'Yeşil Geleceğin İş Dünyası: Kadın Liderlerin Gözünden' konulu panel gerçekleştirildi. Gazeteci- yazar Aslıgül Atasagun'un moderatörlüğündeki panele TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Başkan Yardımcısı Sema Güral Sürmeli, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat ile derneğin yönetim kurulu üyeleri, kadın girişimciler ve davetliler katıldı. Panelde farklı sektörlerde hayata geçirilen çevre dostu üretim uygulamaları, doğal kaynakların korunması, kadınların ekonomik bağımsızlığı ve karar mekanizmalarında daha fazla yer alması ele alındı.

GIDA GÜVENLİĞİ EYLEMİ

Panelin açılışında konuşan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel bir sorumluluk olmadığını, ülkelerin ekonomik rekabetini, yatırımlarını ve gelecek nesillerin yaşam koşullarını doğrudan etkileyen stratejik bir mesele haline geldiğini söyledi. İklim mücadelesinde hedeflerin somut uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, TİKAD olarak gıda güvenliği konusunda yeni bir eylem başlatacaklarını açıkladı. Bulut, "Gıda çok önemli. Güvenli gıda geleceğimiz, ortak sorumluluğumuz. Gıda güvenliği konusunda bir eylem başlatıyoruz. Ortak sorumluluk oluşturacağız ve bunu imzaya açacağız. Pilot bölgeler belirleyerek çalışmalarımızı başlatacağız. Gıda üreten herkese kadınlar olarak gözümüz üzerlerinde olacak diyeceğiz" dedi.

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Kadınların yeşil dönüşümde üstleneceği sorumluluğa dikkati çeken Bulut, özellikle iş dünyasında lider konumundaki kadınların çevreye duyarlı üretim ve tüketim anlayışının yaygınlaşmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi. Bulut, iş hayatındaki kadınların çevreyi, geleceği ve çocuklarını düşünerek hareket ettiğini vurguladı.

65 İLDE KADIN ÜRETİCİLER

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Panelin ilk konuşmacısı Demet Sabancı Çetindoğan, kadın üreticilerin ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla 2020 yılında pandemi döneminde kurulan SHOPSA platformunun çalışmalarını anlattı. Küçük üreticilerin ürünlerini büyük şirketlerle aynı dijital pazarda tüketicilere sunabilmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirten Çetindoğan, projenin zamanla eğitim ve girişimcilik desteğini de kapsayan bir yapıya dönüştüğünü söyledi. 65 ilde kadın üreticilere ulaştıklarını, hedeflerinin Türkiye'nin 81 ilinin tamamını kapsamak olduğunu belirten Çetindoğan, "Ancak bu süreçte kadınlarımızın eğitim ve bilgi desteğine de ihtiyaç duyduğunu gördük. Bunun üzerine illeri dolaşarak eğitim çalışmalarına başladık" dedi.

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SHOPSA Akademi aracılığıyla kadın girişimcilere üretim, pazarlama, gıda güvenliği, temiz kozmetik ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitim verdiklerini belirten Çetindoğan, eğitimlerin kadınların kendi markalarını geliştirmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

PORSELENDE GERİ DÖNÜŞÜM

İş kadını Sema Güral Sürmeli, porselen üretiminde doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği ve atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını anlattı. Porselen üretiminin yüksek sıcaklık gerektirdiğini, bu nedenle enerji kullanımının önemli olduğunu belirten Sürmeli, üretim fırınlarında ortaya çıkan ısının yeniden değerlendirilmesine yönelik uygulamalar geliştirdiklerini söyledi. Sürmeli, "Üretim yaparken çok yüksek sıcaklıklar kullanmak zorundayız. Bu süreçte ortaya çıkan enerjiyi mümkün olduğunca yeniden değerlendirmeye çalışıyoruz. Fırınlardan çıkan ısıyı fabrikanın farklı bölümlerinde kullanabiliyoruz. Bir üretim aşamasında kayıp olarak görülen enerjiyi başka bir aşamada değerlendirmek mümkün" diye konuştu.

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Atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürmeye yönelik çalışmalarından söz eden Sürmeli, bir malzemenin atılmadan önce yeniden nasıl değerlendirilebileceğinin düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

TEKSTİLDE SU TASARRUFU

Gülden Yılmaz da tekstil sektöründe su tüketiminin azaltılması, çevre dostu ham madde kullanımı ve geri dönüşüm konusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı. Bir kot pantolonun pamuktan mağazaya ulaşmasına kadar geçen üretim sürecinde yaklaşık 7 bin 500 litre su tüketildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Tekstil sektörü çok fazla su kullanan bir sektör. Bu nedenle daha az su tüketen kumaşlar, üreticiler ve yıkama yöntemleriyle çalışmaya başladık" dedi.

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Pamuk kullanımında sürdürülebilir kaynaklara yöneldiklerini, organik ve geri dönüştürülmüş ham maddelerden koleksiyonlar hazırladıklarını belirten Yılmaz, lojistik süreçlerinde ortaya çıkan atıkları da geri dönüşüme kazandırdıklarını anlattı.

Kadın istihdamı ve kadın hakları konusunda yürüttükleri çalışmaları da paylaşan Yılmaz, firma çalışanlarının yüzde 74'ünün, yönetim kadrolarının ise yüzde 56'sının kadın olduğunu belirtti.

Kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek amacıyla yürütülen 'El Emeği' projesine de değinen Yılmaz, 2016 yılında başlatılan çalışma kapsamında 7 binden fazla kadının üretime katıldığını ve kadınlara 21 milyon liranın üzerinde gelir aktarıldığını açıkladı.

SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Panelin son konuşmacısı ve aynı zamanda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı olan Esin Güral Argat ise sanayide yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir sorumluluk olmadığını, geleceğin üretim modellerini ve işletmelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir süreç olduğunu söyledi. Sanayi işletmelerinde otomasyon, dijitalleşme, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve geri kazanım yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Argat, kaynak tüketiminin doğru ölçülmesinin önemine dikkati çekti. Argat, "Yeşil dönüşümü çevresel bir sorumluluğun ötesinde, geleceğin üretim modellerini yeniden şekillendiren stratejik bir dönüşüm olarak görüyoruz" dedi.

KUTSO bünyesinde akademisyenler ve iş insanlarının katılımıyla yeşil dönüşüm çalışmalarına yönelik bir yapı oluşturduklarını belirten Argat, Kütahya sanayisinin enerji, su ve karbon ayak izini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Argat, "Büyük işletmeler kendi ekiplerini kurabiliyor, uzmanlarla çalışabiliyor ve yatırım yapabiliyor. Ancak küçük işletmelerin aynı imkanları yok. Ticaret ve sanayi odalarının bu işletmelere rehberlik etmesi, projeleri bir araya getirerek finansmana erişimi kolaylaştırması gerekiyor" diye konuştu.

'KADINLARA BÜYÜK GÖREV'

Panelin ardından DHA'ya açıklamada bulunan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin Türkiye açısından büyük gurur olduğunu belirterek, kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin dünyaya mal olduğunu vurgulayan Bulut, "Bu küresel hareketin kadınların öncülüğünde ilerleyeceğine inanıyoruz. Çünkü iş hayatındaki kadınlar çevreyi, geleceği ve çocuklarını düşünüyor. İş dünyasında daha yumuşak geçişler sağlayabiliyorlar. Biz de TİKAD olarak lider kadınların öncelikle kendi iş yerlerinden başlayarak çevreye duyarlı, rekabet koşullarına ayak uydurabilen bir anlayışı yaygınlaştırmasını istiyoruz. Çocuklarımız için daha yaşanabilir bir dünyayı el birliğiyle hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.