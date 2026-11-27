Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Farklı ülkelerden sanatçıları, galerileri ve sanat kurumlarını bir araya getiren platform, konferansın öne çıkan girişimleri arasında yer aldı. Birleşmiş Milletler (BM), tarafından ‘Türkiye’nin mirası’ olarak kabul edilen COPArt’ın gelecek iklim zirvelerinde de sürdürülmesi kararlaştırıldı. Programda yer alan RS Sanat Alanı ise doğa, sürdürülebilirlik, kolektif hafıza ve insan-doğa ilişkisine odaklanan seçkisiyle uluslararası katılımcılarla buluştu.

DÖNÜŞÜM SANATIN DİLİYLE ANLATILDI

Antalya’daki Green Zone ve Blue Zone alanlarında sergilenen seçki, iklim krizi ve çevresel dönüşüm tartışmalarını sanatın diliyle küresel gündeme taşıdı. RS Sanat Alanı ise COPArt’ta Asaf Erdemli, Berkan Baycan, Ceylan Sakin Dökmen, Gönül Nuhoğlu, İsmet Doğan ve Murat Uçar’ın eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle yer aldı. Farklı malzeme, teknik ve anlatım biçimlerini bir araya getiren eserler; geri dönüşüm, ekolojik tahribat, doğanın kırılganlığı, kolektif hafıza ve insanın çevresiyle kurduğu ilişki gibi güncel konuları sanatın farklı yorumlarıyla ele aldı.

Haberin Devamı

Asaf Erdemli’nin ‘Ters Laleleri’nden, Ceylan Sakin Dökmen’in ‘Güneş Ağacı’na, Gönül Nuhoğlu’nun ‘Rüya Gören Gergedan’ından, İsmet Doğan’ın ‘Kök-en’ine ve Murat Uçar’ın ‘Afet İnan’ çalışmasına kadar sanatsal eserler etkinliğe damgasını vurdu.