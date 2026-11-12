COP31'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe liderlerle görüştü

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COP31 Antalya’da diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Libya Başbakanı Dibeybe ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İRAN İLE DİPLOMATIK TEMAS

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

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Görüşmede, Erdoğan ve Pezeşkiyan, Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getiren Erdoğan, istikrarın hakim olduğu bir dönemin başlatılabilmesi için uzlaşı zemininin güçlendirilmesi ile diplomasiye şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin, barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Çağrı Erhan da yer aldı.

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FELİX ANTOİNE TSHİSEKEDİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Tshisekedi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-KDC ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini belirterek, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Erdoğan, kalıcı istikrar ortamının sağlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

SUDAN İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesinde, Türkiye ile Sudan'ın ilişkilerini güçlendirmek için atılan adımları sürdüreceklerini, savunma sanayisi, yatırımlar ve tarım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artıracak hamlelerin devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erdoğan ve Burhan, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sudan'ın ilişkilerini güçlendirmek için atılan adımları sürdüreceklerini, savunma sanayisi, yatırımlar ve tarım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artıracak hamlelerin devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ortaya konulan "Sudan Barış Girişimi"ni desteklediklerini ifade etti.

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ABDULHAMİD DİBEYBE İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI KAVELASHVİLİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir araya geldi.

Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da yer aldı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI ŞEYH MAHMUD İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde Türkiye-Somali ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti.

KONGO CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nguesso ile görüşmesinde, Türkiye-Kongo ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı

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