COP31 Zirvesi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin ve eşi Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulünde bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabulünde, Türkiye'de düzenlenen COP31'in iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE, GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN GAYRETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

Haberin Devamı





SUUDİ BAKANI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 31. Taraflar Konferansı kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud’u kabul etti.





İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduklarını, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye'deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretleri sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için de çalıştıklarını, yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Haberin Devamı

Erdoğan ile Guterres görüşmede, Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durumu da ele aldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN GUTERRES'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) vesilesiyle Guterres'i Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın somut adımlarla güçlenmesini önemsiyoruz. Sayın Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Paylaşımda, görüşmeden fotoğraf da yer aldı.

ETİYOPYA BAŞBAKANI ABİY AHMED'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüştü. Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN KABULE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabulünde Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığını bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı kabulde, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirten Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVA'YI KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’yı kabul etti. Erdoğan Dijital Medya'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşmesinde, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye-Brezilya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Brezilya'nın gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılını idrak edeceğini, yeni dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, uluslararası meselelerde iki ülkenin de barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP30 Başkanlığı sürecinde Brezilya'nın iklim müzakerelerinde katettiği mesafeyi Türkiye olarak ileriye taşımayı hedeflediklerini, COP31'i, alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladıklarını belirtti. Erdoğan, görüşmede, Lula da Silva'yı seçim başarısından dolayı da tebrik etti.

BANGLADEŞ BAŞBAKANI RAHMAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ı kabul etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile görüşmesinde Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığını bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ı kabul etti. Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Bangladeş'in ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdürmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerinin yakından gözlemlendiği Bangladeş'in taşkın yönetimi ve dirençli altyapı gibi proje ihtiyaçlarını karşılamanın da COP31'in gündem başlıkları arasında olduğunu, bu tip sorunların çözümüne "İklim Uygulama Köprüsü" girişiminin fayda sağlamasını beklediklerini ifade etti.

TÜRKMENİSTAN HALK MASLAHATI BAŞKANI BERDİMUHAMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile görüşmesinde Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını bildirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinin artması ve ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaları yoğunlaştırmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın giderek güçlendiğini, Ankara Zirvesi'nde de teşkilatın stratejik öneminin daha fazla kabul gördüğünün bir kez daha ortaya konulduğunu, Türkmenistan'ın Aile Meclislerine üye olarak katılmasını temenni ettiklerini belirtti.