COP31 Yeşil Bölge’de sürdürülebilirlik başarıları ödüllendirildi

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Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir dönüşüm hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, sürdürülebilirlik hedeflerinin somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik güçlü bir vizyon ortaya koyuyor. Bu vizyon doğrultusunda sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışının yaygınlaşması, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel sorumluluğun kurumsal süreçlere entegre edilmesi, sürdürülebilirlik liderliğinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness Dergisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri kapsamında ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti. Sürdürülebilir 500 Araştırması'nın verileri doğrultusunda belirlenen ödüller, sürdürülebilirlik alanında somut hedefleri ve uygulamalarıyla öne çıkan kurumları onurlandırdı. Sürdürülebilirlik hedeflerini sahadaki uygulamalarla destekleyen kurumları onurlandırmayı amaçlayan ödüller 12 kategoride sahiplerini buldu.

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Yeşil Bölge'de gerçekleştirilen törende ödül takdiminde bulunan Ağırbaş, sürdürülebilirlik alanında değer yaratan ve dönüşüme liderlik eden isimlerin başarılarını ödüllendirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLIYOR

Ağırbaş, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Tüysüz’ün katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada VakıfBank ile Sıfır Atık Vakfı arasında yakın zamanda açıklanan finansman paketine değinerek bankanın bu alandaki çalışmalarını takdir etti. VakıfBank'ın Sıfır Atık Vakfı'nın paydaşı olarak önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Ağırbaş, VakıfBank ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ağırbaş, bankayı sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları dolayısıyla Sıfır Atık Vakfı adına ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu sıfatıyla tebrik etti. ASELSAN'ın Türkiye için taşıdığı öneme de dikkat çeken Ağırbaş, kurumla Sıfır Atık Forumu başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği yürüttüklerini ifade etti. ASELSAN'ın teknoloji alanındaki birikimini sıfır atık yaklaşımıyla buluşturan çalışmalarının önemine değinen Ağırbaş, kurumun bu alandaki katkılarından dolayı tebriklerini iletti. Kalyon PV'nin çalışmalarına da değinen Ağırbaş, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımların önemini vurguladı. Kalyon PV'nin tesislerini daha önce ziyaret ettiğini belirten Ağırbaş, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında attığı adımların bugün somut sonuçlarını verdiğini ifade ederek şirketin çalışmalarına teşekkür etti.

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COP31 SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM EYLEMİ VURGUSU

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması, uluslararası gündemin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğindeki COP31 sürecinde kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi, iklim eyleminin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN KURUMSAL SORUMLULUK

Sürdürülebilirlik, günümüzde şirketlerin yalnızca çevresel etkilerini azaltmalarını değil, aynı zamanda toplumsal fayda üretmelerini ve uzun vadeli değer yaratmalarını da kapsayan bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması, emisyonların düşürülmesi ve çalışan politikalarında eşitlikçi uygulamaların geliştirilmesi, kurumların sürdürülebilirlik performansında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.