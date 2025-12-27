×
Çöp poşetinde cansız bedeni bulunmuştu! Sümeyye’nin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı

#Diyarbakır#Sümeyye Durgun#Doğum Günü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 16:13

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8’inci katındaki boş dairede çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun’un (18), olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 25 Aralık’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi, sitenin kapıcısı Siraç Kartal ve kaçarken yardım ettiği gerekçesiyle akrabası M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP’TE YAKALANMIŞ

Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi sitenin kapıcısı Siraç Kartal’ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı belirtildi. Kartal’ın emniyetteki ifadesinde; Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sümeyye Durgun’un, olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Sümeyye Durgun’un müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

