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Gündem
Fırat AKAY/DHA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 20:56 | Son Güncelleme:

Çöp poşeti içinden 11 kilo uyuşturucu çıktı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada bir otomobilden 11 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Akalar gişelerinde uygulama yapan ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdu. Narkotik köpeğin desteğiyle otomobilde arama yapan ekipler, çöp poşeti içerisinde 11 kilo 150 gram Skunk ele geçirdi. Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöp poşeti içinden 11 kilo uyuşturucu çıktı


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