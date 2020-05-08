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DHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 19:46,Son Güncelleme:

Çöp konteynerinin önünde korkutan ceset torbaları

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Çöp konteynerinin önünde korkutan ceset torbaları
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, cami önündeki çöp konteynerinin önüne bırakılan 2 adet ceset torbası çevrede panik yarattı.

Olay, ilçedeki Şehitkerim Mahallesi Sayman Caddesi Ulu Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen bir kişi, saat 18.00 sıralarında cami önündeki çöp konteynerinin yanında ceset torbaları gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede ceset torbalarının boş olduğunu belirlendi. 

Çöp konteynerinin önünde korkutan ceset torbaları

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ceset torbalarını kaldırdı.

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