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Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı

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Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı
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ÇORUM’da çöp konteynerine sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı
Bahabey Caddesi'nde çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynere merdivenle indi. Çöplerin arasında sıkışan kedi çıkarıldı. Korktuğu gözlenen kedi, Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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