Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Solak hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Galatasarayda zoraki yeni sözleşme Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...Galatasaray'da 'zoraki' yeni sözleşme! Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...#Galatasaray
Gıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakGıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Son hali şaşırttı TOGGda dikkat çeken detaySon hali şaşırttı! TOGG'da dikkat çeken detay#TOGG
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
İnanılmaz yoğunluk Ucu bucağı görünmüyorİnanılmaz yoğunluk! Ucu bucağı görünmüyor#Kaçak Göçmen
Koronanın uğramadığı tek ülke DSÖ harekete geçti'Korona'nın uğramadığı' tek ülke! DSÖ harekete geçti#Kuzey Kore
Meteoroloji tarih verdi... Pastırma sıcakları geliyorMeteoroloji tarih verdi... 'Pastırma sıcakları' geliyor#Meteoroloji
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
Kentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandıKentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı! Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandı#Adana
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
HABERLERGündem Haberleri

Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Solak hayatını kaybetti

#Muğla#Motosiklet#Kaza
Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Solak hayatını kaybetti

MUĞLA'da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Solak (21) yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, dün gece Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Fethiye Belediyesi'ne ait Turan Ş. yönetimindeki 48 AGL 090 plakalı çöp kamyonu ile Kaan Solak (21) yönetimindeki 48 KS 993 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kaan Solak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Solak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Turan Ş., gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Motosiklet#Kaza