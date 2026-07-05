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Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Mudanya#Feyzullah Yeşilyaprak
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 17:01

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan Feyzullah Yeşilyaprak (70), yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mudanya Belediyesi’ne ait C.A. (58), kullandığı 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu ile çöp toplama çalışması yaptığı sırada, Feyzullah Yeşilyaprak'ı fark etmeyip tekerleğinin altına alarak sürükledi.

Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Yeşilyaprak’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yeşilyaprak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kamyonun sürücüsü C.A., gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Mudanya#Feyzullah Yeşilyaprak

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