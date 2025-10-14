×
Gündem Haberleri

Çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Çöp Kamyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 00:26

İstanbul Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Neşe D.'ye seyir halindeki çöp kamyonu çarptı. Neşe D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1820. Sokak’ta meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Neşe D. (35)'ye yoldan geçen çöp kamyonu çarptı. Neşe D. çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalarak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralanan Neşe D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Neşe D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çöp kamyonunun Neşe D.'ye çarptığı anlar kaydedildi.

