Çöp kamyonundaki vahşet! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... Korkunç cinayeti önceden planlamış

Haberin Devamı

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan M., dün Sülek-Hacıisali yolunda çöp kamyonunda mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Gökhan M., daha sonra olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Hacıobası Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasına giderek jandarma ekiplerine teslim oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÇOK HIZLI ARAÇ KULLANIYORDU

Haberin Devamı

Mehmet Özkaynak'ın konuşma ve tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini, çok hızlı araç kullandığını belirten Gökhan M.'nin ifadesinde Özkaynak'ın konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dikkate almadığını söylediği öğrenildi.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Mehmet Özkaynak'ı uyarılarını dikkate almadığı için öldürmeyi kafasına koyduğunu belirten zanlının sabah ormanlık alana geldiklerinde planını uygulamaya koyduğunu ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Gökhan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.