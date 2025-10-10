×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çöp kamyonundaki vahşet! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... Korkunç cinayeti önceden planlamış

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Manavgat#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 10:08

Antalya'da temizlik işleri çalışanı Gökhan M., çöp kamyonunu kullanan arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Jandarma ekiplerine teslim olan Gökhan M. tutuklandı. Katil zanlısının ifadesinde mesai arkadaşını hızlı gitmemesi konusunda çoğu kez uyardığını ancak uyarılarını dikkate almayınca öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan M., dün Sülek-Hacıisali yolunda çöp kamyonunda mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Gökhan M., daha sonra olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Hacıobası Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasına giderek jandarma ekiplerine teslim oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Çöp kamyonundaki vahşet Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... Korkunç cinayeti önceden planlamış

İLGİLİ HABERAntalyada çöp kamyonunda vahşet Arkadaşını boğazından bıçakladıAntalya'da çöp kamyonunda vahşet! Arkadaşını boğazından bıçakladıHaberi görüntüle

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÇOK HIZLI ARAÇ KULLANIYORDU

Haberin Devamı

Mehmet Özkaynak'ın konuşma ve tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini, çok hızlı araç kullandığını belirten Gökhan M.'nin ifadesinde Özkaynak'ın konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dikkate almadığını söylediği öğrenildi.

Çöp kamyonundaki vahşet Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... Korkunç cinayeti önceden planlamış

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Mehmet Özkaynak'ı uyarılarını dikkate almadığı için öldürmeyi kafasına koyduğunu belirten zanlının sabah ormanlık alana geldiklerinde planını uygulamaya koyduğunu ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Gökhan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Çöp kamyonundaki vahşet Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı... Korkunç cinayeti önceden planlamış

Gözden KaçmasınDünya bunu bekliyordu... 733 gün sonra Gazze’de ateşkesDünya bunu bekliyordu... 733 gün sonra Gazze’de ateşkesHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA #Manavgat#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!