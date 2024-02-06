Çöp evde bulunan minik cem yeniden devlet korumasında

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BURSA Nilüfer’de 2022’de borcunu ödemeyen kiracı Kamuran Pınar A.’yı (46) ekipler mahkeme kararıyla evden tahliye etti. Ekipler, eve gelince her tarafın çöple dolu olduğunu gördü. Çöp evin temizlenmesi için de Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı.

1 YILDIR ODADA TUTTU

Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi ile polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü. Cem Muhammet A. (12) adlı çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.’nın oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlamasıyla tutuklandı. Cem Muhammet A. da tedavisinin ardından Antalya’daki annesinin yanına gönderildi.

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Hakkında 27 yıl istenen Kamuran Pınar A.’nın, Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ‘gizlilik kararı’ bulunan yargılanmasına devam edildi. 1.5 saat süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Kamuran Pınar A.’nın üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. ​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları, Kamuran Pınar A.’nın adli kontrol şartına rağmen yurtdışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet’in can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski olduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak yeniden tutuklanmasını istedi. Antalya’da yaşayan anne Yasemin A. da kendi avukatının da karara itiraz ettiğini ve oğlu Cem Muhammet’in yeniden devlet korumasına alındığını söyledi.