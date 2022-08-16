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Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten iyi haber

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#Cem Muhammet#Çöp Ev#Bursa
Çöp evde bulunan Cem Muhammetten iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 10:32

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 'çöp ev'den kurtarılan Cem Muhammet A. (9), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki tedavisinin 22'nci gününde taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp, kuruma ait eve yerleştirildi.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A., baygın bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi. Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet, 20 kiloya ulaştı
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#Cem Muhammet#Çöp Ev#Bursa

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