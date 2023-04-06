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Çöp evde bulunan 1,5 yaşındaki Asel, devlet korumasında

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#Konya#Çöp Ev#Bebek
Çöp evde bulunan 1,5 yaşındaki Asel, devlet korumasında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 11:51

Konya'da, çöp dolu evlerinde yalnız bulunan 1,5 yaşındaki Asel G., tedavisi sonrası savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk yuvasına yerleştirildi. Asel’in birlikte yaşadığı annesi Fatma G. hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

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Olay, 26 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı'nda m

Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartmandakiler, boş olan yan daireden terasa çıktı. Terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından eve giren komşuları, çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel'i, yerde bitkin halde yatarken buldu. Asel'e, 2 biberon su içirip besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minik Asel, çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ANNENİN YARGILANMASI BEKLENİYOR

Olayın ardından gözaltına alınan, ifadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G., hastanedeki kızına refakat etti. Fatma G.’nin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

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Sağlık durumu iyi olan, sadece besin yetersizliği nedeniyle gıda takviyesi alan Asel, tedavisinin ardından taburcu oldu. Asel, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, korumaya alındı.

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#Konya#Çöp Ev#Bebek

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