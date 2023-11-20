‘Çöp evde’ baygın halde bulunmuştu! Yeni hayatında sıkıntıya yer yok

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Geçen yıl temmuz ayında, Bursa Nilüfer’deki bir apartmanda, çöp eve dönen dairede belediye ekiplerince baygın halde bulunan ve teyzesi Kamuran Pınar Acar (45) tarafından, 1 yıl boyunca alıkonulduğu iddia edilen Cem Muhammet A. (10), Antalya’ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp hastaneye kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından, annesi Yasemin Acar’a teslim edilen Cem Muhammet, Antalya’da annesiyle birlikte yeni bir yaşam kurdu. Hiç okula gitmeyen ve geçen yıl ilkokul 1’inci sınıfı bitiren Cem Muhammet, sınıf atlama yöntemiyle eğitimine bu yıl 3’üncü sınıfta devam ediyor.

35 KİLOYA YÜKSELDİ

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Taşındıkları evde yeni bir yaşam kurduklarını ve eylül ayından bu yana anne-oğul birlikte yaşadıklarını söyleyen Yasemir Acar, şunları anlattı: “Çok zeki, notları da çok başarılı. Seneye artık yaşıtlarıyla birlikte okuyacak. En yüksek notu matematik. Hatta geçen sınıf 2’ncisi oldu. Ben sözelciyim, o matematikçi. Cem Muhammet yaşadığı travmayı atlatmaya başladı, psikolojik tedavisi de sürüyor. İlk yaz tatilinde, ev iznine geldiğinde başka şeyler de anlattı. Yemek verilmemesi, aç bırakılması dışında başka işkenceler de olduğunu. Onları açamıyorum, travma olarak tekrarlanmasın diye. Çok güçlü, pek çok yetişkinden daha metanetli bir çocuk. Yetişkin gibi. Çok şükür baya yol katettik, çok şükür hayatta kaldı, başardık. Şu anda boyu 1.52, kilosu ise 35, hızlı kilo aldı. Ara tatili fırsat bilerek anne-oğul birlikte vakit geçirdik. Futbolu çok seviyor. Otobüslere de ayrı bir sevgisi var. İki kedimizle birlikte yaşıyoruz. Ben öğretmenim zaten, mesleğime devam ediyorum.

İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK

Google’dan haberleri sildireceğiz. Sonra da isim değişiklikleri olacak. Yeni bir hayat kurduk. Cem’in hayatında ne kadar sıkıntı yaratan şey varsa temizlenecek. Bu çocuk evlenecek, askere gidecek, böyle sıkıntılarla karşılaşsın istemiyorum.”

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‘ANNEMİ DE ÖLDÜRMÜŞ’

Dava süreciyle ilgili de konuşan Yasemin Acar, oğlunu kaçırdığını söylediği kız kardeşi Kamuran Pınar Acar’ı, annesinin ölümünden de sorumlu tutarak şunları söyledi: “Cem’in anlattıklarına göre, anneannesini de o öldürmüş. Kamerayı kırıp, içirdiği hapı hatırlıyor. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ona bağırıp, çağırıp, ölümüne sebebiyet verdi şeklinde geçti ama olay farklıymış. Anneannenin boğazını sıkmış, temizlik görevlisi geldiği sırada diyor ki ‘Koşun yetişin annem ölüyor’. Halbuki ondan önce bir hap içiriyor. Biz bunları da sunacağız ve ömür boyu oradan çıkamayacak. Benim yıllar önce kendisine yazdığım mesajları, Instagramdan eski arkadaşlarından yardım istediğimi, Lütfen kardeşime ulaşın, ileride bunun sonu hapis, hapse girmesin. Çocuğumu tatlılıkla versin şeklinde mesajlarımı indirdim. Hepsini mahkemeye teslim ettim.”