Çöp evde baygın bulunmuştu... 300 gram aldı

Haberin Devamı

Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

“Bize tekerlekli sandalyeyle getirmişlerdi. Çok halsiz ve kan değerlerinde sıkıntılar mevcuttu. Şu an için kan değerlerini biraz toparladık. 300 gram aldı. Her gün tartılıyor. Daha ürkek ve korkak. Şu an için birbirimize alıştık, o bize alıştı. Zaten çok kalabalık bir kadro, üzerine titizlikle titriyor. Şu anda bir çocuk ve insan için önemli olan şey; kendini güvende hissetmesi ve korkmaması. Gözlerinde o korkuyu görmüyorum, kendisini daha güvende hissediyor. Herşey iyi gidiyor.”

TEYZESİ TUTUKLANMIŞTI

Cem Muhammet A.’yı alıkoyan teyzesi Kamuran Pınar Acar ifadesinin ardından tutuklanmıştı. Cem Muhammet ise savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmüştü.