‘Çöp ev’ davasında karar çıktı... O teyzeye 15 yıl hapis

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Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen ve tuvaletini dahi odaya yapan çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görülmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirilmişti. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.’ya teslim edilmişti. Tutuklanan Kamuran Pınar A. da18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kamuran Pınar A.

TANINMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRDİ

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Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması dün görüldü. Oğlu Cem Muhammet ile birlikte Antalya’da yaşayan anne Yasemin A., duruşma için Bursa’ya gelirken, tutuksuz sanık Kamuran Pınar A., tanınmamak için adliyeye başörtüsü, gözlük ve maske takarak geldi. Sanığın duruşma sırasında ağladığı öğrenildi. 1 saat süren duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamuran Pınar A.’nın, ‘ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan beraatine, ‘eziyet’ suçundan 7 yıl, ‘cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kamuran Pınar A.’nın kızı Esra Zeynep A.’nın (18) ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi. Kamuran Pınar A., duruşma sonrası basın mensupları tarafından görüntü alınmaması için avukatları ile birlikte adliyenin arka kapısından çıkarıldı.