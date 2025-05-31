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Çöp ev 9'uncu kez boşaltıldı, 4 kamyon dolusu çöp çıktı

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#Nazilli#Aydın#Temizlik
Çöp ev 9uncu kez boşaltıldı, 4 kamyon dolusu çöp çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 15:56

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı. Daha önce 8 kez çöp çıkarılan ev temizlenip ilaçlandı.

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 Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde Nurten Arzuman'a ait evden kötü kokular geldiği ihbarıyla, bölgeye, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Çöp ev 9uncu kez boşaltıldı, 4 kamyon dolusu çöp çıktı

DAHA ÖNCE 8 KEZ TEMİZLENDİ

 Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı. Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Çöp ev 9uncu kez boşaltıldı, 4 kamyon dolusu çöp çıktı

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanıp temizlendi. Söz konusu evden daha önce de 8 kez çöplerin çıkartılıp, temizlendiği bildirildi.

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#Nazilli#Aydın#Temizlik

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