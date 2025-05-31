Çöp ev 9'uncu kez boşaltıldı, 4 kamyon dolusu çöp çıktı

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Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde Nurten Arzuman'a ait evden kötü kokular geldiği ihbarıyla, bölgeye, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

DAHA ÖNCE 8 KEZ TEMİZLENDİ

Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı. Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanıp temizlendi. Söz konusu evden daha önce de 8 kez çöplerin çıkartılıp, temizlendiği bildirildi.