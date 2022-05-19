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Çöp dökmeye çıkmıştı... 14 bıçak darbesiyle öldürüldü

#Necdet Sorguç#Binnaz Sorguç#Cinayet
Çöp dökmeye çıkmıştı... 14 bıçak darbesiyle öldürüldü

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi’nde önceki gün sabah saatlerinde, yaşadığı Almanya’dan eşi Binnaz Sorguç ile yazlığına gelen Necdet Sorguç, çöp dökmek için dışarı çıktı.

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Evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki konteynere çöpü atan Sorguç, dönüşte bahçe kapısının önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Sorguç’un kanlar içinde yerde yattığını gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Sorguç’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne götürülen Sorguç’un yapılan otopside 14 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Sorguç’un üzerinde bulunan 1.800 liranın da alındığını belirledi.

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#Necdet Sorguç#Binnaz Sorguç#Cinayet

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