Çöp dağlarına İBB el attı

GREVE SAYGILIYIZ AMA

İBB’den yapılan açıklamada, ilçedeki çöplerle ilgili çok sayıda şikâyet alındığı belirtilerek, “Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikâyetlere İBB’nin kayıtsız kalması, toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple, grev hakkına saygı duymakla birlikte, toplum sağlığını tehdit eden unsurlar İBB iştiraki İSTAÇ marifetiyle toplanmaktadır” denildi.

SÖZÜ İADE EDİYORUZ

İBB’nin açıklamasında, ‘Grev kırıcı’ yakıştırmalarına ise şöyle yanıt verildi: “Bu yakıştırmanın içinde bulunduğumuz salgın ortamı şartlarında kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz. Maltepe Belediyesi’nin temizlik işçilerinin hak ettiği ücreti alması konusunda da ilgili kurumla İBB olarak görüşmelerimiz devam etmektedir.”