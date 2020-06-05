Como Gölü nerede ve hangi ülkede? Como Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü

Como gölü 10'dan fazla kasabaya kıyısı bulunan bir göldür. Oldukça büyük olan bu göl doğa manzarası ile insanların oldukça ilgisini geçmektedir.

Como Gölü Nerede?

Como gölü Como ve Leco'dan başlar, kuzeyde yer alan Colico'da birleşerek ters Y şeklini alır. Como gölünün güney ucunda bacakları biraz yassıdır. Fakat Alplere doğru ilerledikçe daha dağlık bir görünüm kazanmaktadır.

Como Gölü Hangi Ülkede?

Como Gölü İtalya ülkesinde yer alan bir göldür. İtalya'nın İsviçre sınırında bulunur. En yakın noktası ise Milano şehridir. Como gölünün birçok kasabaya kıyısı bulunmaktadır. Ayrıca etrafında birçok restoranlar da bulunmaktadır.

Como Gölü Oluşumu

Como gölü şekli Y harfi şeklindedir. Como gölünün kuzey tarafı Colico kasabasından başlayarak Como ve Lecco kasabaları ile Güney batı ve güney doğu tarafına doğru ilerler. Bellagio, Menaggio ve Varenna Y'nin merkezinde yer almaktadır. Ayrıca Como gölü çoğunlukla Kuzeyde yer alan Adda Nehri tarafından beslenir.

Como Gölü Özellikleri

Como gölü İtalyanın kuzeyinde bulunan buzul bir göldür. Como gölü 146 km2'lik bir alanı kaplamaktadır. Ortalama derinliği 154 metre olsa da bazı yerlerinde derinlik 425 metreye kadar çıkmaktadır. Bu sebeple Avrupa'nın en derin göllerinden birisidir. İtalya ülkesinde bulunan göller arasında üçüncü büyük göldür. Denizden yüksekliği ise 198 metredir.

Göl kıyısında birçok kasaba bulunur. Ulaşım tekneler ile sağlanmaktadır. Bu hizmet 1952 yılından itibaren devam etmektedir. Como gölü Roma döneminden bu yana popüler bir tatil merkezi olmuştur. Günümüzde de hala çok sevilen ve birçok ünlünün evlerinin de bulunduğu tatil merkezidir.

Como Gölü Derinliği

Como gölü derinliği ortalama olarak 154 metredir. Como gölünün bazı yerlerinde derinlik 425 metre olduğu da bilinmektedir.

Como Gölü Büyüklüğü

İtalya ülkesinde bulunan Como gölünün büyüklüğü 146 kilometre karedir. Bu nedenle Avrupa'nın üçüncü büyük gölü konumundadır.