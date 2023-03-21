Cömertlik sırası dünyada

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Avrupa Birliği Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya çok geniş katılım oldu. Konferansa, AB üyelerinin yanı sıra, komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler üyeleri, uluslararası kuruluşlar ve ilgili diğer paydaşlar katıldı. Toplantıya katılan delegelerin sayısı 400’ü buldu. Katılımcı ülke sayısı 65, uluslararası örgüt ve finans kuruluşlarının sayısı ise 26 oldu. Türkiye ve Suriye için taahhüt edilen destek 7 milyar Euro (140 milyar TL) seviyesine ulaştı. Bu miktarın 6.05 milyar Euro’su Türkiye, 950 milyon Euro’luk kısmı ise Suriye için taahhüt edildi. Konferansın açılışını AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği konferansın açılış oturumuna video bağlantısıyla katıldı.

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Ursula von der Leyen, konferansa Türk bayrağını çağrıştıran kırmızı-beyaz bir kıyafetle katıldı.

TAAHHÜTLER AÇIKLANDI

Depremin olduğu andan itibaren AB’nin desteğinin güçlü bir şekilde devam edeceğini ve uzun vadede Türkiye ile Suriye’nin yanında olunacağı mesajını veren von der Leyen, can kaybı ve ıstırabın anlatılamaz olduğunu, on binlerce kişinin seferber olmasıyla kahramanca bir dayanışma hikâyesi yazıldığını söyledi. AB Komisyonu’nun 1.1 milyar Euro (20 milyar TL) taahhütte bulunduğunu açıklayan von der Leyen, konferansa etkileyici düzeydeki katılımın yardım isteğinin göstergesi olduğunun altını çizerek, “Türkiye ve Suriye halklarının yanında durmaya devam etmeliyiz” dedi.

PARA NASIL HARCANACAK

-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre depremin Türkiye ekonomisinde yarattığı toplam yük yaklaşık 100 milyar Euro (2 trilyon TL) seviyesinde. Toplanan miktar az gibi gözükse de beklentilere uygun. Ulusal ve kurumsal nitelikli olan desteğin 3.3 milyar Euro’luk (66 milyar TL) kısmı AB ve üyeleri tarafından sağlanan destek, hibe ve kredilerden oluşuyor. Taahhütlerin 4.3 milyar Euro’luk (86 milyar TL) bölümü uygun kredi, geri kalanı ise hibe niteliğinde. Taahhütlerin bir kısmı proje bazında devreye sokulacak. Her bağışçı yaptığı yardımdan sorumlu olacak ve Türkiye’yle koordinasyon içinde nerede kullanılacağına karar verecek. Yardımların kullanılmasında şeffaflık ilkeleri ön planda tutulacak. AB ve diğer bağışçıların kontrol mekanizmaları da devreye sokulacak.

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İSVEÇ 45 MİLYON EURO VERECEK

Ülkesi, NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye’yle sorun yaşamasına rağmen, bu konuyu geri plana iterek konferansın düzenlenmesini sağlayan aktörler arasında yer alan İsveç Başbakanı Kristersson “Acınızı dindiremeyiz ancak eyleme geçebiliriz.” dedi. Kristersson, ülkesi adına 45 milyon Euro’luk (900 milyon TL) taahhütte bulundu. En yüksek taahhütte bulunan ülkeler şöyle:

- AB Komisyonu: 1.1 milyar Euro (20 milyar TL)

- Almanya: 130 milyon Euro (2 milyar 600 milyon TL)

- Azerbaycan: 93 milyon Euro (1 milyar 860 milyon TL)

- Hollanda: 49.7 milyon Euro (994 milyon TL)

- ABD: 46.5 milyon Euro (930 milyon TL)