Cömertkent Sitesi’nden gelen sese kulak verin: Ölmek istemiyoruz

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İstanbul’un merkezinde yer almasına karşın riskli yapı stokuyla dikkat çeken Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi’nde bulunan Cömertkent Sitesi, 1980 ile 1990 yılları arasında kurulmuş. Çırpıcı Çayırı dere yatağı üzerine imar izni 3 kat olmasına rağmen, 8 kat olarak planlanmış; müteahhitinin ‘özel çabasıyla’ 11 kat, 26 blok olarak inşa edilmiş. Dar gelirli memurlar, işçiler, emeklilerden oluşan site sakinleri çürük, tabutluk binalarda yaşadıklarını bile bile çıkamadıkları evlerinden 23 Nisan depremi sonrasında ilgili kamu kurumlarına dilekçe yazmaya karar vermiş. Cömertkent sakinleri, Güngören Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na gönderdikleri dilekçelerde kendilerine verilen sözleri anımsatıp taleplerini şöyle özetledi:

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‘SÖZ VERİLDİ TOKİ YAPSIN’

“6 Şubat depremlerinden sonra kapısını çaldığımız imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı bize Cömertkent’in İstanbul’daki en riskli birkaç yerden biri, zemin ve inşaatının çok kötü olduğunu söyledi. Daire sayısının çok, arsa payının küçük olması nedeniyle hiçbir özel müteahhitin bunun altından kalkamayacağını ‘Bir taraftan belediye olarak biz, bir taraftan da siz kentsel dönüşüm sürecini TOKİ’nin devralmasını sağlayalım’ dedi. Biz de 1276 daire sahibinden 970’i, 23 Haziran seçimlerinin ardından başlatılan yarısı bizden kampanyasından yararlanmak için başvurduk. Böylece, üçte iki çoğunluk fazlasıyla sağlandı ama o günden bugüne bekliyoruz.

Belediye bize ‘Can güvenliğiniz risk altında, bir an önce karot aldırın’ diyor. Evet doğru söylüyorlar. Beklenen Marmara depremi olduğunda Cömertkent’in yıkılacağını, enkaz altında kalacağımızı biz de biliyoruz. Ama karot aldırıp yıkım kararı verildiğinde ne yapacağız? Evlerimizi tekrar nasıl yaptıracağız? Böyle büyük bir sitenin dönüşümünü biz yönetemeyiz. Cömertkent’te oturanların çoğu, ekonomik olarak güçlü değil. Cömertkent’e bir yol haritası çizmenizi istirham ediyoruz. 2023 Mayıs seçimlerinde devlet söz vermişti. Kentsel dönüşümde inşaatlar TOKİ tarafından yapılacaktı. Devletin sözünde durmasını bekliyoruz. Kentsel dönüşümümüzün TOKİ kontrolünde yürütülmesi için gereğinin yapılmasını arz ediyoruz.”

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‘İŞLERİ KOLAYLAŞSIN DİYE PLANI 13 KATA ÇIKARDIK’

Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Baltacı, 1.5 yıl önce riskli yapı tespiti için karot almak üzere Cömertkent’e gittiklerini ama site sakinlerinin kendilerine izin vermediklerini belirterek, “7 Mayıs’ta kendilerine yeni bir yazı gönderdik, 60 gün içinde, 7 Temmuz’a kadar karot aldırmalarını, olmazsa belediye olarak polis eşliğinde, zorla alacağımızı bildirdik. 26 bloktan karot aldırmanın maliyeti 3 milyon TL olmasına rağmen bunu da biz üstleneceğiz. Ama onlar evlerini TOKİ yapmayacaksa karot aldırıp yıktırmak istemediklerini söylüyorlar. Biz dönüşümlerini kolaylaştırmak için 11 olan kat sayısını ilave 1 kat ve çatı katı şeklinde artırdık” dedi. Hürriyet’e bilgi veren site yönetimi ise TOKİ sözü olmadan karot aldırmaları halinde başlarına neler geleceğini bildiklerini belirtirken 22 Mayıs’ta Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile iletişime geçtiklerini, önümüzdeki günlerde bir rapor sunmalarını beklediklerini söylediler.