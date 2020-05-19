Cömert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Cömertin Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeler genellikle kendilerinden sonra gelen sözcüğü nicelik ve nitelik bakımından bildirmektedir. Yani bu kelimeler cümle içinde sıfat veya zarf olarak yer almaktadır.

Cömert Zıt Anlamlısı

Parasını ya da diğer mallarını esirgemeyen ve bunu gerektiğinde diğer insanlarla paylaşan kişilere cömert denilmektedir. Bu bağlamda cömert sözcüğünün karşıt anlamıyla bunları paylaşmayan kişiler kast edilmektedir. Cömert, birden fazla sayıda zıt anlama sahiptir. Bu bağlamda sözcüğün karşıt anlamları; cimri, pinti ve eli sıkı olarak sıralanmaktadır.

Bazı kaynaklarda cömert kelimesinin zıt anlamlısı için “varyemez” benzetmesi yapıldığı da görülmektedir. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar devam etmektedir. Varyemez kavramının; pinti, cimri veya eli sıkı sözcükleriyle birebir aynı anlamı ifade etmediği düşünülmektedir.