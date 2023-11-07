Comanchero ‘döviz bürosu’

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Avustralya merkezli uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan Comanchero motosiklet çetesine yönelik İstanbul’da düzenlenen Kafes operasyonunda, kırmızı bültenle aranan ‘Reis’ lakaplı çete lideri Hakan Ayık ve 41 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çete üyelerine ait yaklaşık 4.5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına el koyulmuştu.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kripto cüzdanı, 4 milyon 26 bin 975 TL, 2 milyon 82 bin 90 Euro, 1 milyon 47 bin 776 dolar, 101 bin Japon yeni, 24 bin frank, 5 bin 880 Avustralya doları, 880 İsviçre frangı, 630 sterlin, 16 bin 775 dirhem, 2 bin 200 Filipin pesosu, 6 bin 310 riyal, 1000 Kuveyt dinarı, 10 Hırvat kunası, 5 Bulgar levası, 157 gram altın, 26 adet tam Ata lira, 26 adet reşat altını, 8 Cumhuriyet altını, 9 yarım altın, 64 çeyrek altın, 3 bilezik, 10 Rolex kol saati, 1 adet koleksiyon fred bileklik ele geçtiği öğrenildi.

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Savcılığın sevk yazısına göre, Comanchero motosiklet çetesi başta ABD ve Avustralya olmak üzere dünya genelindeki faaliyetleri gizli bir yazışma programı olan ‘Anom Enterprise’in deşifre edilmesiyle çözüldü.

Hakan Ayık, Hong Kong’ta bin kilogram kokainin denizden teslimini gerçekleştirmesiyle örgüt içinde yükseldi.

YETKİ ONDAYDI

Hakan Ayık, İstanbul’da bir otelde suç örgütleri arasındaki toplantıları ayarlayıp girişimlerin buradan izlenmesini organize etti. Ayık’ın yeni alıcılara ulaşma, hesapları kaldırma, cihazları uzaktan silme ve sıfırlama yetkisi olduğu da belirtildi. Çete, gelirlerin finansal sisteme sokulmasını kolaylaştırmak adına değişik iş sektörlerinde şirketler kurdu. Döviz bürosu ve sıcak para döngüsünü sağlamak adına da oteller işletildi. Hakan Ayık’ın da arasında bulunduğu 18 kişi dün gece tutuklandı.