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Comanchero çetesine ikinci darbe

Güncelleme Tarihi:

#Comanchero Çetesi#Operasyon#Hakan Ayık
Comanchero çetesine ikinci darbe
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:00

İstanbul polisinin Avustralya merkezli uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan Comanchero motosiklet çetesine yönelik Kafes operasyonunda, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda güvenlik makamlarının kırmızı bültenle aradığı ‘Reis’ lakaplı Hakan Ayık, Duax Hohepa Ngakuru, Hakan Arif Tavukçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan ile mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif ve Alp Öztürk’ün de arasında bulunduğu 37 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Lüks yaşamını Facebook’ta paylaşması nedeniyle adı ‘Facebook gangsteri’ne çıkan Hakan Ayık’ın da arasında bulunduğu gözaltına alınan kişiler ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak’ suçlarından sorguya alınırken, polis ekipleri adreslerde bulamadığı çetenin önemli isimlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul’da belirlenen adreslere özel harekât polisleri eşliğinde girildi. Operasyonda, İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı Maximillian Rivkin ve Necmi Saki’nin de arasında bulunduğu 5 kişi daha yakalandı.

Comanchero çetesine ikinci darbe
Hakan Ayık

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VATANDAŞLIK ALMIŞ

Maximillian Rivkin’in, Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan pasaportuyla yaptığı başvuruyla Türk vatandaşlığı alarak Cem Kansu adını aldığı belirlendi. Rivkin’in Türk vatandaşlığının geri alınması için işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan 5 kişi de diğer çete üyeleri gibi sorguya alındı.

Comanchero çetesine ikinci darbe

 

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#Comanchero Çetesi#Operasyon#Hakan Ayık

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