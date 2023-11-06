Comanchero çetesine ikinci darbe

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Lüks yaşamını Facebook’ta paylaşması nedeniyle adı ‘Facebook gangsteri’ne çıkan Hakan Ayık’ın da arasında bulunduğu gözaltına alınan kişiler ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak’ suçlarından sorguya alınırken, polis ekipleri adreslerde bulamadığı çetenin önemli isimlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul’da belirlenen adreslere özel harekât polisleri eşliğinde girildi. Operasyonda, İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı Maximillian Rivkin ve Necmi Saki’nin de arasında bulunduğu 5 kişi daha yakalandı.

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VATANDAŞLIK ALMIŞ

Maximillian Rivkin’in, Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan pasaportuyla yaptığı başvuruyla Türk vatandaşlığı alarak Cem Kansu adını aldığı belirlendi. Rivkin’in Türk vatandaşlığının geri alınması için işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan 5 kişi de diğer çete üyeleri gibi sorguya alındı.