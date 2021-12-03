Çöktü çökecek deniliyordu... Lodosu atlattı

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ŞİDDETLİ lodos, Büyükada’yı da etkiledi. Dev dalgaların vurduğu Büyükada Vapur İskelesi ve sahil sular altında kaldı. Ancak çatısı ve zemininde çökmeler oluşan, yok olmanın eşiğine gelen Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ait Büyükada Rum Yetimhanesi, şiddetli lodostan etkilenmedi. Büyükada’nın en yüksek yerinde yer alan 123 yıllık tarihi yapı, lodosu da hasar görmeden atlattı.

Büyükada Rum Yetimhanesi, Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafından 1898’de inşa edilen ‘Prinkipo Palas’ oteline, ruhsat verilmemesi üzerine 1900’lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak, yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağışlandı.

6 BİN YETİME YUVA OLDU

Tarihi yapı, 1964’te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği, Türkiye’den iadesini istediği yetimhanenin tapusunu 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı ile geri aldı. 50 yıl sonra yeniden mülkiyet hakkını kazanan patrikhane, tarihi yapının restorasyonu için kolları sıvadı. Büyükada Rum Yetimhanesi’nin restorasyon çalışmaları öncesi son hazırlıklar tamamlandı. En kısa zamanda restorasyonun başlaması bekleniyor.

İSTANBUL’A SARI UYARI

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Meteoroloji bugün için İstanbul’a ‘sarı kod’ ile lodos uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. Meteoroloji, Marmara Bölgesi için de lodos uyarısında bulundu.