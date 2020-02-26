Çökme ve heyelan ilçe yolunu kapattı

Karayolları ve DSİ ekipleri tarafından çökme oluşan yolun 150 metre üstünden sol tarafa yeni yaklaşık 2 kilometrelik yeni alternatif yol açma çalışmalarının önümüzdeki cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Çok sayıda kırıcı, yükleyici ve iş makinalarının katıldığı tali yol açma çalışmaları hızla ilerliyor.

Hocalar ilçesinden Sadettin Alıcı; “Şiddetli yağışlardan sonra yolda çökme ve kayma meydana geldi. Karayolları, DSİ ekipleri toplanıp heyelan olduğu günün akşamı çalışmalara başladı. Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yeni yol çalışması yapılıyor. Tali yol diyorlar ama inşallah kalıcı bir yol olur. Cuma güne kadar da yolun açılması planlanıyor. Şuan ulaşımımızı Emirhisar köyünden başlayarak, Alacami, Arızlar, Çepni köyünden Hocalar’a ulaşım sağlanıyor. Bizlerde yol kenarındaki levhaları okuma alışkanlığı yok. Sağa, sola bakmadan vatandaş bu arızalı yolun sonuna kadar geliyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Biz de vatandaşımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. İnşallah bir mağduriyet yaşanmaz” diye konuştu.

Hocalar Belediye Başkanı Arslan ise, ilçede bir mağduriyetin yaşanmadığını ve Karayolları ile DSİ ekiplerinin yol açma çalışmasını hızla yerine getirdiklerini ifade ederek ekiplere teşekkür etti.