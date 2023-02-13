Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çökme tehlikesi olan bina nedeniyle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Karayolu#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 17:33

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasından yer alan Diyarbakır’da Seyrantepe Köprülü Kavşak yakınında bulunan 9 katlı Altınkaya Apartmanı, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Polis güvenlik şeridiyle binayı çevrelerken, yakınındaki alışveriş merkezi de boşaltılarak, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu kapatıldı.

Haberin Devamı

 

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, Seyrantepe Köprülü Kavşak’ta bulunan 9 katlı Altınkaya Apartmanı, gelen sesler üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Polis güvenlik şeridi çekerek, yaptığı anonslarla uyarıda bulunup, yandaki binaları da boşalttı. Apartmana yaklaşık 50 metre mesafede bulunan alışveriş merkezi de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Apartmanın Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun hemen yakınında olması nedeniyle, bu yol da trafiğe kapatıldı. Uzun kuyrukların olduğu yolda bekleyiş sürüyor.

Çökme tehlikesi olan bina nedeniyle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu kapatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Karayolu#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi