Çökme tehlikesi olan bina nedeniyle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu kapatıldı

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, Seyrantepe Köprülü Kavşak’ta bulunan 9 katlı Altınkaya Apartmanı, gelen sesler üzerine yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Polis güvenlik şeridi çekerek, yaptığı anonslarla uyarıda bulunup, yandaki binaları da boşalttı. Apartmana yaklaşık 50 metre mesafede bulunan alışveriş merkezi de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Apartmanın Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun hemen yakınında olması nedeniyle, bu yol da trafiğe kapatıldı. Uzun kuyrukların olduğu yolda bekleyiş sürüyor.