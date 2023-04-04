Çökme ihtimali olan 318 binada ilk kepçe vuruldu

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, kent genelinde hızlı tarama yöntemiyle ‘durduğu yerde çökme’ ihtimali olan 318 bina tespit etti. Binalardan biri de Kartal’da 1987 yılında inşa edilen Akın Apartmanı’ydı. İBB, apartman sakinleriyle anlaşarak binayı kentsel dönüşüme soktu. Akın Apartmanı dün düzenlenen törenle yıkıldı.

EVLERİNE ALMADILAR

Binanın yıkımını izleyen İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu: “Ne acıdır ki, bazı semtlerde yüzde 70’e varan oranda insanlar bizi binalarına sokmadılar. Ve binalarının kontrol edilmesini istemediler. Ama biz ısrarla bu süreci devam ettirdik. İstanbul’da, bu bina gibi depreme dayanımı yüzde sıfır olan 318 bina tespit ettik. Ve bu 318 binayla ilgili işlem başlattık. Bahsettiğimiz 318 yapıda yaklaşık 3 bin bağımsız bölüm var. 3 bin bağımsız bölüm ne demek biliyor musunuz? Bugün İstanbul’un ve Türkiye’nin konutta yaşayan kişi sayısına vurduğunuzda 7-8 bin insanın canı demek oluyor. Bu evlerin şu anda yıkımına başlamakla 8 bin insanımızı bu tehditten kurtarıyor oluyoruz. İktidara geldiğimizde bunun daha hızlısını, daha büyüğünü, hem de herkesi katarak; AK Partili, MHP’li, İYİ Partili, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerimizi katarak bu süreci yöneteceğiz. Kimseyi dışarıda koymayacağız.”

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ÇARPIKLIĞIN SİMGESİ YIKILDI

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi’ndeki 8 katlı Uğurlu Apartmanı 1995 yılında inşa edildi. İlk katları düz, sonraki katları ise değişik bir mimariyle yapılan bina, ilginç görüntüsüyle İst anbul’daki çarpık yapılaşmanın adeta sembolü oldu. Fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

RİSKLİ RAPORU VERİLMİŞTİ

Riskli raporu olan 14 dairelik binada 60 kişi yaşıyordu. Apartman sakinleri, kentsel dönüşüm için belediyeyle anlaştı. Her bir daireye, 48 ay boyunca 3 bin 500 TL kira yardımı yapılması karara bağlandı. Bağcılar Belediyesi ekipleri, 21 Mart’ta Uğurlu Apartmanı’nda yıkıma başladı.

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YENİSİ YAPILACAK

- Uğurlu Apartmanı’ndaki yıkım çalışmaları geçen günlerde tamamlandı. Artık binanın yerinde sadece moloz yığını var. Uğurlu Apartmanı’nın molozları temizlendikten sonra yerine şehir estetiğine ve deprem yönetmeliğine uygun yeni bir Uğurlu Apartmanı yapılacak.