Çoklu Baro’nun gerekçeli kararı yayınladı; AYM ‘kamu yararı’, Başkan ‘temsilde adalet yok’ dedi

‘AVUKATLARIN İRADESİNE BIRAKILMAMIŞ’

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararda, “çoklu baro” düzenlemesinde kamu yararı olduğu ve düzenlemelerin kanun koyucunun takdirinde olduğu belirtildi. AYM’nin gerekçeli kararı özetle şöyle: “Dava konusu kurallarda aynı ilde birden fazla baronun kurulabilmesi için gerekli olan avukat sayısı belirlenmiş, bu duruma ilişkin temel hususlar kanunla düzenlenmiştir. Aynı ilde birden fazla baro ancak kanunda belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda mümkün olup, baroların kuruluşunun avukatların iradesine bırakılması söz konusu değildir. Delege sayısının üçe çıkarılmasını öngören kuralda da demokratik hukuk devleti ilkesine aykırılık bulunmamaktadır.”

AYM BAŞKANI ARSLAN’DAN KARŞI OY





AYM Başkanı Zühtü Arslan, “çoklu baro” öngören kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği görüşüyle karşı oy verdi. Arslan, karşı oyunda özetle şöyle dedi: “Baroların mevcut üye sayılarına bakıldığında kuralın orantısız bir temsile sebep olduğu kolayca anlaşılacaktır. 31 Aralık 2019 itibarıyla Ardahan Barosu’na kayıtlı avukat sayısı 49, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat sayısı ise 46 bin 52’dir. İptali istenen kural uyarınca, TBB Genel Kurulu’na Ardahan Barosu baro başkanıyla birlikte 4 delege gönderecekken, bundan neredeyse bin kat fazla üyeye sahip İstanbul Barosu başkan dahil toplam 13 delege gönderecektir. Bu durumun temsilde adalet ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır. Anayasa’nın 2 ve 135. maddelerine aykırıdır.”