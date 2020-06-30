Çoklu baro yapısında kararlıyız

KURAYLA KAMUYA YERLEŞTİRİLECEKLER

“Ekonomik faaliyetlerde adım adım mart ayındaki seviyeye yaklaşıldığını görüyoruz. Yarın (bugün) 926 devlet koruması altında gencimiz, 274 şehit ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfasında açıklanacaktır. Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık.

TÜRKMENLERE DE YARDIM GİDİYOR

Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak’tır. Irak’ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yönelik yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz. Türkiye bu tavrıyla bir kez daha komşularının, dostlarının ve kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiş olacaktır. Sadece bizim salgınla mücadeleyi başarıya ulaştırmamız yetmiyor. Yakın çevremizden başlayarak güçlü sosyal, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin de aynı başarıyı yakalaması gerekiyor.

DEMOKRASİ VE KALKINMAMIZA HER SALDIRI, AYNI STRATEJİNİN PARÇASI

Halkımızdan tek isteğimiz bu süreçte kurallara uyarak işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. Sorumlu ve gayretli tavırlarıyla Türkiye’nin büyüme, kalkınma, güçlenme mücadelesine katkı sağlayan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, potansiyeli kadar maruz kaldığı saldırıların büyüklüğüyle de maruf bir ülkedir. Özellikle atılım dönemlerimizde bu gerçek çok daha bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Milli gelirimizi trilyon dolar sınırına getirdiğimiz 2013 yılından başlayarak demokrasimize ve kalkınmamıza yapılan her saldırı aynı stratejinin bir parçasıydı. Salgın döneminde de boş durmadılar. Asılsız haberler ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar.

BARO DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TEKLİF BUGÜN MECLİS’TE

Bu tartışmaların son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle de barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis’in asli görevidir. Daha demokratik, çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah (bugün) veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz.

Attığımız her adımda milletimizin beklentilerini, ilgili tarafların görüşlerini, fayda maliyet analizini göz önünde bulunduruyoruz. Kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda farklı ve haklı değerlendirmeler gördüğümüzde hiç yüksünmeden düzeltme yoluna da gidiyoruz.

TÜRKİYE YILDIZ ÜLKE OLACAK

Küresel tabloya baktığımızda Türkiye’nin de içinde olduğu Avrupa coğrafyasında salgın önemli ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor. Güney, Kuzey Amerika’da ve Asya’da salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya 10 milyonu aşkın vaka, 500 bini aşkın ölüm sayısıyla bu salgın karşısında tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor. Buna rağmen ortak kanaat Türkiye’nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.

Sağlık alanındaki altyapımızın ve genel sağlık sigortası sistemimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zorlu şartlarda dahi pek çok sektörde çarkları döndürmeye devam ettirmemiz üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yeterli olmasının ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi.

GENÇ DİMAĞLARI ZEHİRLEME PEŞİNDELER

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Biz işte böylesine hasbi bir gayret ile hizmet ederken birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkânı yoktur. Milletimin tüm fertlerini rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum. Türkiye güvenliğine ve ekonomisine yönelik tuzaklar yanında milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce sahiptir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİR AY UZATILDI

Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların bu imkândan yararlanmaları süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş feshi sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir. Gençlerimize yeni güçlü fırsatlar sağlamak, hayata katılımlarını desteklemek için Sürekli Kişisel Gelişim Temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK’ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır. Proje başvuruları 1 Temmuz’dan itibaren başlayacaktır.

EKONOMİMİZ GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA SÜRECİNDE

Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4.5’lik büyüme performansı ekonomimizin potansiyelinin ve gücünün en büyük ispatıdır. Nitekim haziran ayıyla ilgili öncü veriler ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Yurtdışından da sevindirici haberler geliyor. Türk ürünlerine talepteki artış gözle görülür bir hal aldı. Haziran ayı ilk üç haftasında ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi. Turizm sezonunun en azından bir kısmını kurtarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah çok yakında bu alanda da sevindirici haberler bekliyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI ALTIN HARFLERLE YAZILACAK

15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan cumhur ittifakı Türkiye’nin kritik döneminde halkımızın sesi, sağduyusu ve vicdanı olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ve özellikle Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye bu vesile ile bir daha şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli oldu. Türkiye ve Türk milleti düşmanları yeni yollar, yeni yöntemler, yeni söylemlerle yine kalkınmamızı, demokrasimizi baltalamanın peşinde koşuyor. Ülkemizin hangi meselesini çözmek için harekete geçsek karşımızda aynı kesimleri buluyoruz. Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen toptancı reddiye ve düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Bırakınız adım atılmasını, tartışılmasına dahi tahammül gösterilemeyen konuların hepsi ülkemizin çözüm bekleyen kronik sorunlarıdır. Demokrasiye aykırı, hakkaniyete aykırı, dünyadaki örneklerine aykırı, milletimizin beklentilerine aykırı uygulamaların sürmesini istemenin adı siyasette hak arayışı değildir. Sayıca az olmalarına rağmen sistemin zaaflarından istifadeyle köşeleri tutmuş, menfaatperestliklerini ideolojik söylemlerin arkasına gizleyenlerin ülkenin önünü tıkamasına göz yummayacağız. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz.”