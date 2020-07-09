'Çoklu baro' teklifi TBMM Genel Kurulu'nda; CHP’den ‘48 saat’ itirazı

Özel, “Paçasından anayasaya aykırılık akan teklif, apar topar 48 saat beklenmeden getirildi. Komisyonun zaman mekan ve katılımcılar bakımından sakatlanmış toplantı yaptık. 3 kurucu unsurun sakatlıklarını ortadan kaldıracak yeni bir komisyon toplantısı yapılması gerekir. Aksi takdirde yaptığımız iş anayasal açıdan yok hükmündedir” dedi.

ŞARTI YERİNE GETİRDİK

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, Özel’in itirazına “Usule ilişkin aykırılık iddiaları değerlendirme yetkisi Genel Kurul’un kendisidir. Talebinizi karşılayamıyorum” karşılığını verdi. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise “Bekleme süresi 30 Haziranda saat 13.52’de sevk edilmiş. 50 saat sekiz dakika sonra gündeme almışız. 48 saat şartını yerine getirmişiz” değerlendirmesinde bulundu. Eleştirilerin ardından Adan, teklifin Anayasaya aykırılığına ilişkin usul tartışması başlattı.

HDP’li milletvekilleri, TBMM’de baro teklifini protesto etti.