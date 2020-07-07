‘Çoklu baro’ teklifi 52 saatte geçti

Bazı baroların ve muhalefetin itirazlarına karşın AK Parti ve MHP’nin sunduğu ‘çoklu baro’ teklifi, 52 saatte TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. 5 binden fazla avukatlı illerde birden çok baronun kurulabilmesinin önünü açan teklifin son görüşmelerinde de mevcut baroların gayrimenkulleri gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek” dedi.

KORONA ENDİŞESİ VARDI

Teklifin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri dün sabaha karşı tamamlandı. Dört gün süren görüşmelerde milletvekilleri günde ortalama 13 saat mesai yaptı. Oturumlara baro başkanlarının TBMM yerleşkesine ve Komisyona alınmak için Meclis kapısında bekleyişleri ve muhalefet milletvekillerinin salonda koronavirüse yakalanma endişeleri damgasını vurdu.

PERŞEMBE GENEL KURULDA

28 maddeden oluşan teklifinin perşembe günü Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor. Teklifle birlikte 5 binden fazla avukat bulunan illerde en az 2 bin avukatla yeni baro kurulabilecek. Çoklu baro, avukat sayıları 50 bine ulaşan İstanbul, 20 bine yaklaşan Ankara ve 10 bine yaklaşan İzmir’i kapsarken, avukat sayısı 5 bine yaklaşan Antalya’nın da kısa sürede dahil olabileceği belirtiliyor. Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türk Barolar Birliği (TBB) delege seçimleri bu yıl ekim ayının ilk haftasında, TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri de yine bu yıl aralık ayında yapılacak. Baro seçimleri 2, TBB seçimi ise 4 yılda bir olacak.

‘YENİ BARO SIFIRDAN ÇALIŞACAK’

Teklifin önceki günkü görüşmelerinde de mevcut baroların mülkleri tartışıldı. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, “Diyelim ki bu çoklu baro yasası geçti, İstanbul Barosu’nun menkul ve gayrimenkul malları ne olacak? Onların akıbeti ne olacak? İstiklal Caddesi üzerinde İstanbul Barosu’nun muazzam bir binası var. O bina hangi baroya bırakılacak?” sorularını yöneltti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Aydemir’in sorularına, “Birden fazla baro olursa da şu andaki mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek. Gayrimenkulleri devam edecek. Yeni baro varsa sıfırdan çalışmaya başlayacak” yanıtını verdi.