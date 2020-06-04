Çoklu baro sistemi yalnızca üç kentte

Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere avukat derneklerinin “Birlikte çalışalım” çağrısına rağmen, AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin de katıldığı son bir toplantı yapıldı. Çalışmada, haftalardır tartışılan formüller netleştirildi. Ortaya çıkan son taslak metin özetle şöyle:

5 binin üzerinde avukat bulunan illerde yeni barolar kurulabilecek. Bu durumda Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki illerde çoklu baro kurulması mümkün olmayacak. Avukat dağılımına bakıldığında, bu kritere sahip sadece üç il olduğu belirtildi.

Düzenlemeye göre 2 bin avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. Bu, İstanbul’dan en az 5-6 baro kurulması anlamına gelecek. Barolar, birinci baro, ikinci baro şeklinde adlandırılacak.

Türkiye Barolar Birliği tek çatı olacak. Tüm barolar buraya bağlı olacak. Seçimi nispi temsil yöntemi ile yapılacak.

Her baro seçim için 3 delege verecek. Ayrıca fazladan her bin üye için bir delege göndermek mümkün olacak. Bu da baroların bugünkü yapısında değişiklik yaratacak.

CMK avukatları ile ilgili kararlar ve uygulamalar yine Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı tarafından birlikte yürütülecek.