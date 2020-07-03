Çoklu baro görüşmesi gergin başladı

Akşam saatlerinde Adalet Komisyonu’na katılmak isteyen yaklaşık 20 baro başkanı TBMM’ye geldi. Baro başkanları içeri alınmayınca, TBMM’nin Çankaya kapısı önünde beklemeye başladı. CHP, İYİ Parti ve HDP’li milletvekilleri baro başkanlarının yanına gelerek, içeri alınmaları için girişimde bulundular. Komisyonda görüşmelere geçilmeden önce açılan usul tartışmasında muhalefet milletvekilleri, baro başkanlarının komisyon çalışmalarına katılmalarını istedi.

‘HEPİMİZ GELİRİZ’ DEYİP REDDETTİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Meclis’in kapısına gelen baro başkanlarının 3’ünün içeriye gelmelerini, komisyona katkı sağlamalarını talep ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Sayın Feyzioğlu (Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu) ile görüştüğümde ‘3 kişi olmaz, hepsi gelmesi lazım’ gibi absürt, usule adaba, pandemi sürecine aykırı bir talepte bulunduklarını ifade ettiler. Maalesef teklifimizi ‘Biz hepimiz geliriz’ yaklaşımıyla reddettiler. Eğer dertleri üzüm yemek idiyse üç baro başkanımız, komisyona katkı sağlardı, konuşma yapardı. Ancak ısrarla ‘hepimiz’ demesi hem teamüle hem usule hem de içinde bulunduğumuz pandemi sürecine aykırı.”

‘BÜYÜK HAKSIZLIK’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri ise TBMM Çankaya Kapısı girişinde, bir grup baro başkanı ve avukatla görüştü. Burada gazetecilere açıklama yapan Özel, “Baro başkanları Meclis’in duvarının dibinde bekleyecek, içeride siz onların kanununu değiştireceksiniz. Bu, savunmaya yapılmış büyük bir haksızlıktır” dedi.