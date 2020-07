Çoklu baro Meclis’ten geçti

AK Parti’nin hazırladığı ve MHP’nin de desteğiyle kabul edilen yasayla getirilen yenilikler şöyle:

EKSİLİRSE KAPATILACAK

“5 binden fazla avukat bulunan illerde en az 2 bin avukatla yeni barolar kurulabilecek. Avukat sayılarına, toplamda 4 bin 500’ü bulan kamu ve KİT avukatları da dahil olacak. Yeni baronun kurucular kurulu en geç 6 ay içinde genel kurulu toplayacak, birliğe bildirecek. Yeni baro seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) temsil edilmeyecek. Üye sayısı 2 binin altına düşen ve 6 ay içinde eksiğini gideremeyen baroların tüzel kişiliği sona erecek, mal varlıkları da TBB’ye geçecek. Avukatlara cübbe haricinde kılık kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilmeyecek.

DELEGE SAYILARI DEĞİŞTİ

TBB yönetimini belirleyen baro delegelerinin dağılımı da değiştirildi. Her baro, baro başkanı dahil en az 4 delegeyle temsil edilecek. Barolara her 5 bin üye için bir ek delege daha veriliyor. Kamu avukatlarının da dahil olmasıyla üye sayısı 50 bini aşması beklenen İstanbul’un delege sayısı 138’den 14’e, Ankara’nın delege sayısı 57’den 7’e, İzmir’in delege sayısı da 30’dan 5’e düşecek. Antalya, Bursa ve Adana’nın delege sayısı ise sadece 42 avukata sahip Tunceli, 48 avukata sahip Ardahan ve 89 avukata sahip Gümüşhane gibi 4 olacak. Barolarda seçimler bu ekim ayının ilk haftasında yapılacak. Ardahan Barosu çoklu baro düzenlemesini protesto etmek için, Atatürk silüetinin her yıl belirdiği 2 bin 500 rakımlı Karadağ’ın sırtlarına çıkarak nöbet tuttu.