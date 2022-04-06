Çöken metruk evin çatısı altında ölü bulundu

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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde çocuklarıyla birlikte yaşayan Hacı Emin Dokuz’dan dün sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, evin çevresinde inceleme yaptı.Yapılan incelemede mahallede bulunan metruk evin, çöken çatısının altında kaldığı saptanan yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan Dokuz’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.