Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sona erdi

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından birçok bölgede sel tehlikesi ve su baskını yaşanırken, Kurşunlu sahilinde bulunan istinat duvarında göçük meydana geldi. Olayı gören vatandaşların göçük altında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve Gemlik Belediye ekibi sevk edildi.

DUVAR ALTINDA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, yaptığı 9 saatlik arama çalışmanın ardından duvarın altında kimsenin olmadığını belirleyerek, arama çalışmasını sonlandırdı. Çöken duvarın etrafı güvenlik şeritleriyle kapatılırken, çökmenin tahribatı ise gün ağarınca ortaya çıktı.