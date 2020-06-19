MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sona erdi
GeriGündem Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sona erdi
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sağanak nedeniyle çöken istinat duvarının altında bir vatandaşın kaldığı iddiasıyla çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri, herhangi kimseye rastlamadı. Çöken duvarın tahribatı ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından birçok bölgede sel tehlikesi ve su baskını yaşanırken, Kurşunlu sahilinde bulunan istinat duvarında göçük meydana geldi. Olayı gören vatandaşların göçük altında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve Gemlik Belediye ekibi sevk edildi.

DUVAR ALTINDA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, yaptığı 9 saatlik arama çalışmanın ardından duvarın altında kimsenin olmadığını belirleyerek, arama çalışmasını sonlandırdı. Çöken duvarın etrafı güvenlik şeritleriyle kapatılırken, çökmenin tahribatı ise gün ağarınca ortaya çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle