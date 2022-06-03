Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çöken duvarın altına kalan Haci Ali toprağa verildi, okul arkadaşları mezarı başında dua etti

#GAZİANTEP#Cenaze#Araban
Çöken duvarın altına kalan Haci Ali toprağa verildi, okul arkadaşları mezarı başında dua etti

Gaziantep'in Araban ilçesinde, şiddetli fırtına sırasında inşaat halindeki evin çöken duvarının altında kalıp yaşamını yitiren 2 çocuktan Haci Ali Günseli (7) son yolculuğuna uğurlandı. Sınıf arkadaşları, dersten çıktıktan sonra Hacı Ali'nin mezarı başına gelerek dua etti.

Haberin Devamı

İlçenin Hisar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki bir evin duvarı çöktü. Bu sırada oyun oynayan 5 çocuk, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Hacı Ali Günseli (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli, (11) göçük altından çıkarıldı. Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Hacı Ali Günseli ve Mustafa Tiren, kurtarılamadı.

Yaralı 3 çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken, Haci Ali Günseli sabah saatlerinde Hisar Mahallesi’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Haci Ali’nin okul arkadaşları cenazeye katılamadığı için okul çıkışı mezarlığa gelerek arkadaşlarının mezarı başında dua etti. Bazı arkadaşları ise olayın gerçekleştiği yerde toplandı.

Haberin Devamı

Mustafa Tiren’in yurt dışında olan babasının beklendiği, cenazesinin ikindide defnedileceği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GAZİANTEP#Cenaze#Araban

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp