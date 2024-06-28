Çöken binanın beton parçalarında görüldü... Elle bile parçalanıyor

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Bahçelievler Yadigar Sokak'ta dün kısmen çöken binanın enkazı görüntülendi. 1980 yılında yapılan ve sonradan 4 kaçak kat eklenen binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Enkazda bulunan kolon ve beton parçalarında ortaya çıkan deniz kabukları dikkat çekti.

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Öte yandan, enkazda bulunan beton parçalarının elle bile parçalandığı görülürken, binanın çökmesinde deniz kumunun etkisi olduğu öğrenildi. Öte yandan binanın yıkıldığı sırada zarar gören ve dün karot örnekleri alınan binalardaki hasarın büyüklüğü de çöken binanın enkazının kaldırılmasının ardından net bir şekilde görüldü. 3 binadan alınan karot örneklerinin laboratuvar sonuçlarının ardından bu binaların da hakkında karar verilecek. Sokak üzerinde polis ve belediye ekiplerinin ise geniş güvenlik önlemi devam ediyor. (İHA)

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BİNA SAKİNLERİNİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kısmen çöktükten sonra kontrollü yıkılan bina enkazından birkaç eşya ve motosiklet çıkartıldı. Yıkılan binanın arka tarafında bulunan ve hasar alan 2 apartmanın önünde ise bekleyiş devam ediyor.

Zafer Mahallesi Yadiğar Sokakta 7 katlı bina dün kısmen çökmüş ardından da kontrollü olarak yıkılmıştı. Bugün, yıkılan binanın enkazından bir motosiklet ve birkaç parça eşya kurtarıldı. Binanın enkazı tamamen kaldırıldı.

Öte yandan bina kısmen çöktüğü sırada arka tarafında bulunan 2 binaya da hasar vermişti. Hasar alan iki binadan da dün yetkililer karot örneği aldı.

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Çıkan sonuca göre binaların yıkılıp yıkılmayacağı netlik kazanacak. Hasar alan binaların sakinlerinin ise binalarının önünde bekleyişi devam ediyor. Geceyi yakınlarının evinde geçirdiğini belirten Halil Özen, "Hasarlı binada oturuyorum, geceyi bir yakınımın yanında geçirdim. Yetkililerden bir an önce bir açıklama bekliyoruz. Sürecin hızlandırılmasını bekliyoruz. Bizde ona göre barınacak bir yer bulalım. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Apartmanımız baya hasar aldı" diye dedi. / Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)