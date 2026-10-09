Çöken binanın 4 katı kaçak... İstanbul’da apartman göçtü: 5 can kaybı

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CEVİZLİ Mahallesi, Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı Kardeşler Apartmanı’nın alttan üç katında dün saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Olay yerine hızla sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. 3’ü çocuk 10 kişi kurtarılırken, 5 kişi ise hayatını kaybetti. Çalışmalara toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K-9 arama kurtarma köpeği katıldı.

Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi. Öte yandan, iş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.



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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zemin katın işyeri, üst katlarda bulunan 12 dairenin yaşam alanı olarak kullanıldığı apartmanda nüfus kayıt sistemine göre 33 kişi yaşıyordu. Çökmenin meydana geldiği dün sabah binada 15 kişinin bulunduğu tespit edildi. Yana kayan ve yıkılma ihtimali bulunan binanın yükünü hafifletmek için gün içerisinde iş makinesi ile tıraşlama yapıldı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında mimar H.B. (67) ile şantiye şefi M.O. (70) gözaltına alındı. Binanın mal sahibi D.B.’nin 2016’da hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının gözetiminde inceleme yapılmak üzere binanın betonundan örnek alındı.

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YIKMA KARARI ÇIKARILMIŞ

Apartmanın 4 katı ise kaçak çıktı. Büyükşehir ve Maltepe ilçe belediyesinden edinilen bilgiye göre, İstanbul’da deprem riski taşıyan binlerce yapıdan biri olan bina 1987’de bodrum, zemin ve artı 2 kat olarak inşa edildi. 1988’de yapı ruhsatı alındı. 1989’da binaya bir kat kaçak çıkıldı. 1992 yılına kadar Kartal Belediyesi’ne bağlı olan ilçedeki binaya, dönemin ANAP’lı Kartal Belediyesi yapı tatil tutanağı düzenlendi. Yıkılması yönünde de encümen kararı alındı. Ama kaçak kat yıkılmadı. Ardından 1990’da binaya 3 kat daha kaçak yapıldı. Belediye bunu da tespit etti, yine yapı tatil tutanağı düzenleyip encümen kararı aldı. Ancak bina yine yıkılmadı.

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3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Dünkü çökmenin ardından İBB ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Binanın 1988 yılı ruhsatlı olduğu, 1990’da kaçak 4 kat için 2 yapı tatil tutanağı tanzim edildiği anlaşıldı. Sahada ve bina görsellerinden yapılan incelemede, cephelerinde ağır betonarme çıkmaların bulunduğu, giriş dükkân kat yüksekliğinin fazla olduğu, asma kat barındırdığı ve yumuşak kat düzensizliği oluşturduğu görüldü. Binanın çökme durumu dikkate alındığında yetersiz donatı ve sargılama, nervürsüz donatı, düşük beton kalitesi olabileceği değerlendirildi. Yıkılan binanın etrafındaki risk altında bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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KOLON MU KESİLDİ

Hürriyet’in telefon ile ulaştığı, yıkılan binanın zemin katında bulunan dükkân sahibinin kızı E. T., kolon kesildiği iddialarına ilişkin, “Binada bazı dairelerde akrabalarımız vardı. Aile binası gibiydi yani. Kolon kesme iddialarıyla ilgili herkes bir şey söylüyor ama öyle olsa zaten bütün apartman görürdü. Binanın altında herhangi bir atölye yoktu. Kumaş satan bir dükkan vardı. Ondan önce de uzun süre baklavacı dükkânı vardı. Herkes her şeyi söylüyor ama çoğu doğru değil” dedi.

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DUVARLARDA ÇATLAKLAR VARMIŞ

Binanın en en alt katındaki kumaş dükkânının sahibi Fatma Kaya’nın, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüyü kaydeden Kaya’nın, “Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor” dediği duyuldu.

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‘BURASI BAŞIMIZA YIKILACAK’ DEDİM

Binadaki çatlakların videosunu çeken Fatma Kaya Hürriyet’e şunları söyledi: “Dükkânımda öyle kolon kesilip alan açılacak, makine konulacak bir durum yok. Ben kiracıyım zaten. 13 Nisan’da da ben mülk sahibinin kızına video attım. ‘Bakın bu dükkânda çatlaklar oluşmaya başladı. Yönetimle bir konuşun, biz çıkmayı düşünüyoruz burası başımıza yıkılacak’ dedim.”

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ANLAŞAMAMIŞLAR

Tolga Gürpınar adlı apartman sakini şunları söyledi: “Zaten binamız eski. Biz bütün komşularca niyetlenmiştik kentsel dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyasına. Ama iş orada kaldı, kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Karot alındı mı bilmiyorum. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık ne diyelim keşke bağlasaymışız. Ben evde tektim, eşim ve kızım çok şükür evde değildi. Binamız çatlaktı. Ufak tefek ‘çatır çatır’ ses duyduğunu söyleyen bazı komşularımız var ama benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekseydi zaten girmezdim eve. Kolon kesmeyle ilgili de bir bilgim yok hassas bir konu. Yorum yapmam doğru olmaz. Üstüme beton parçası düştü sağlık ekipleri ufak bir pansuman yaptılar.” Seriya Balan ise, “Ben burada değildim evimiz burada ama ben hastaneden geldim. Eşim evdeydi, komşularımız var. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama binada oturanlar istemedi” dedi.

DEPREM OLUYOR SANDIM

Çöken binadan kurtarılan Fatma Turhan, dehşet anlarını anlattı: “Deprem oluyor zannettim. Her şey yerden yere vurdu, bomba patladı gibi. Ben yatak odasındaydım gardırop üzerime devrildi. Neyse ki çıkabildim. Beşinci kattaydım. Kapılara gittik ama kitlenmiş açılmıyordu. Sonunda bizi itfaiyeler dışarı aldı. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama apartmanda kabul etmediler. Dükkân sahibi galiba kabul etmemiş. Dükkân açılırken çok ses olmuş ev sallanmış dediler. Gelinle torunum göçük altında. İnşallah sağ salim kurtulurlar.”

İBB BAŞKAN VEKİLİ ASLAN: HIZLICA DÖNÜŞÜM YAPILMALI

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe’de çöken binada inceleme yaparak açıklamalarda bulundu: “1999 öncesi yapılan binaları hızlıca dönüştürmek durumundayız. Şu an bütün devletin güçleri burada büyük bir mücadele veriyorlar. İnşallah tüm yurttaşlarımızı sağ salim kurtaracağız. Ben bir yönetici olarak asla mazeret uydurmayı kabul etmiyorum. Her zaman bir çözüm mümkün. Valimizle, bakanımızla masaya oturup göreceksiniz ki İstanbul’da daha hızlı tedbirler alacağız. Gördüğünüz gibi Kadıköy’ünden Maltepe’sine, Güngören’inden Avcılar’ına her taraf şantiye şeklinde. Ama bu yeter mi? Yetmez. Devlet daha ne yapması gerekiyorsa hazır. Millet de azıcık elini uzattığında bir noktada buluşacağız. ‘Benim evim 90 metrekareydi, 85 metrekareye düştü’ psikolojisinden kurtulacağız, İstanbul’u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Devlet ve millet el ele tutuşacak. Başka çözüm yolu yok.”

İSTANBUL VALİSİ GÜL: YARALILARIN DURUMU İYİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından yaralıları ziyaret eden Gül, şu açıklamaları yaptı: “3 kişi henüz tespit edilemedi, bulunamadı. Binada yana doğru bir kayma var ve binanın yıkılma riski var. Aynı zamanda bodrum katta küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Binanın altına belli destekler yerleştirilerek tekrar edecek bir çökmeyi engellemek amacıyla tedbir alındı. Bundan sonra adli süreç devam edecek. İdari süreç aynı zamanda başladı. ‘Binanın ruhsatı var, yok, ne kadar kaçak, ne kadar değil’. Bunlar işin ayrıntı tarafı, adli ve idari tahkikat neticesinde ortaya çıkacak bir mesele. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti. Biri de ölü şekilde çıkartıldı. Diğer yaralıların durumu iyi.” Vali Gül, otelde kalmayı tercih eden 44 vatandaşın kaymakamlık koordinasyonuyla konaklatıldığını, diğer vatandaşların ise yakınlarının yanına yerleştiğini ve yarın itibarıyla enkazın tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini aktardı.