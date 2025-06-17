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Çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

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#Antalya#İş Kazası#Çökme Kazası
Çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 17:29

Antalya'da izolasyon yapmak amacıyla kazdıkları zeminle bitişik balkonun çökmesi sonucu beton blokun altında kalan Suriyeli Mahmut Abid, hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2176 Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Suriyeli Mahmut Abid, kardeşi Halil Abid ve diğer işçi arkadaşları, izolasyon çalışması amacıyla 3 katlı apartmanın çevresinde kazı çalışmasına başladı. Binanın çevresindeki toprak kısım bir miktar kazılırken, zeminle bitişik olan balkonun alt tarafında da kazı yapıldı.

Çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mahmut Abid, balkonun altında çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Kaçmaya çalışan Abid, beton blokun altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Abid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Mahmut Abid'in kardeşi ve arkadaşları haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Kardeşi, Mahmut Abid'in bulunduğu yere çöküp gözyaşı döktü. Mahmut Abid'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Abid'in arkadaşları da kurtarma çalışmalarına yardım etti. Mahmut Abid'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Çöken balkonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

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#Antalya#İş Kazası#Çökme Kazası

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