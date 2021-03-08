'Çok yüksek riskli' Konya'da sıcak hava, koronavirüsü unutturdu

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayısına göre açıklanan haritada, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da, dün tam kapanma uygulanırken, bugün cadde ve sokakların kalabalıklaştığı görüldü. Hava da sıcak olunca park ve bahçelere akın eden bazı kişilerin, sosyal mesafe ve maske tedbirlerini ihlal ettiği gözlendi.







Kent kırmızı kategoride olduğu için yiyecek ve içecek yerlerinde paket servis veya 'gel- al' hizmeti verilmeye devam edilirken, restoran işletmecisi Ferhat Işık, bir an önce iş yerinde müşterilerine hizmet sunmak istediklerini belirtti. Işık, ''Biz şu an lokantalar olarak kapalıyız. Müşteri potansiyelimiz düşük. 6 aydır bu şekilde devam ediyor. Keşke kırmızı iller arasında olmasaydı da açsaydık. Müşteriler ayaküstü yemek istemiyor. Biz pilavcıyız, müşterilere genel olarak paket götürüyoruz. Buraya gelen müşteriler ise 'Nerede yiyeceğiz?' diye soruyor. Şimdi açılırsa burası 20 kişilikse biz burada 10 kişi oturtalım. Tedbirlerimizi alalım, biz de açılmak istiyoruz" dedi.