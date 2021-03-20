'Çok yüksek riskli' kentte alarm! Valilikten vakalar artıyor uyarısı

'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde olan Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırıldı. Kentte, havanın bulutlu olması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kontrollerini sürdürürken, AFAD ekipleri ise caddelerde HES kodu uygulaması yaptı.



Aksaray Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, “Son 10 günde vaka, yatan hasta, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarımızda artış var. Ekmek teknelerimizi açmak, çocuklarımızı güvenle okula göndermek, vaka artışlarını durdurmak hatta yok etmek elimizde. Haydi Aksaray, misafirliğe ara verilim. Gençler, kendimize ayrılan saatler dışında dolaşmayalım. Değerli büyüklerim, evde kalıp kendimizi koruyalım. Maske, mesafe ve temizliği ihmal etmeyelim. Zorluklar aşmak için vardır. İnanırsak başaracağız. İnanıyoruz ve birlikte başaracağız. Hep birlikte güzel günler için özenle ve sabırla herkesi kurallara uyalım” denildi.

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