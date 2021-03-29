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Gündem
EDİRNE (AA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi

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"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'nin İpsala ilçesinde Kaymakamlık, misafirliklere ara verilmesini ve taziyelerin telefonla yapılmasını istedi.

İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.
Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonunda yapılan denetim ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların rehavete kapılmadan önlemlere uyması istendi.
Gerekmedikçe kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kalabalık ortamlarda virüsün yayılma riski çok daha yüksek. Kalabalık ortamlardan kaçınmak için misafirliklere ara verelim. Taziyeleri yüz yüze değil, telefonla yapalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Alınan tedbirlere hassasiyetle riayet edelim. Güç tedbirde." ifadesi kullanıldı.

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