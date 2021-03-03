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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası

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'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da Yenikent beldesi, 5 gün karantinaya alındı. Yaklaşık 5 bin 500 nüfuslu beldede, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında artış olduğu belirtildi.

Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Yenikent beldesinde vaka sayısının artması nedeniyle 5 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Beldede, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında özellikle son 1 haftada artış olduğu belirtildi. Beldenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Aksaray Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi. Yenikent beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 gün süreyle karantina alma kararı alındı" denildi.

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