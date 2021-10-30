Çok yaşa sen cumhuriyet

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Karada, havada ve denizde düzenlenen etkinliklerde açılan ve taşınan Türk bayraklarıyla ülke adeta kırmızı-beyaza boyandı. Gazi dedelerle eli bayraklı torunları, yan yana omuz omuza bu büyük bayramı kutladı. 7’den 77’ye tüm Türkiye’nin ortak dileği dün, “Daha nice 98 yıllara, Cumhuriyet sen çok yaşa” oldu.

*Bolu’da muharip gaziler, geçit yapan askerlere selam durdu.

FENER ALAYI

İstanbul Beşiktaş’ta gece saatlerinde gerçekleşen fener alayına vatandaşlar yoğun bir ilgi ve katılım gösterdi.

LÖSEV 9 ilde kutladı

LÖSEMİLİ çocuklara ücretsiz tedavi imkânı sunan LÖSEV, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 9 ilde düzenlediği etkinliklerle kutladı. Lösemiden kurtulan çocuklar İstanbul’da Dolmabahçe’yi ziyaret etti, İzmir’de ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki kortejde yerlerini aldı. Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde çocukların yaptığı Cumhuriyet temalı resimler sergilendi. (Eyüp SERBEST/İSTANBUL)



